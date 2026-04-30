Seydişehir'de 'Ak Gençlik Futbol Turnuvası' yapılacak

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları, gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturmak amacıyla futbol turnuvası düzenliyor. Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada organizasyonun, gençler arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Çiftçi, “Gençlerimizi sporun birleştirici gücü etrafında buluşturmak, sosyal bağlarını güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak amacıyla bu turnuvayı hayata geçiriyoruz. Tüm genç kardeşlerimizi takımlarını kurarak bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Turnuvaya katılacak takımların 7 asil ve 3 yedek oyuncudan oluşan 10 kişilik kadrolarla mücadele edeceğini ifade eden Çiftçi, organizasyonda kıyasıya rekabetin yaşanacağını ve dereceye giren takımları sürpriz ödüllerin beklediğini söyledi. Başvuruların 5 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Çiftçi, kayıtların sosyal medya üzerinden paylaşılan QR kod aracılığıyla yapılabileceğini belirtti. Futbolsever gençlere çağrıda bulunan Çiftçi, “Arkadaşlarını topla, takımını kur, formanı giy ve sahada alın terinle finale ulaş” ifadelerini kullandı.