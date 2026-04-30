Rize-Konya maçına Antalya bölgesi hakemi atandı

Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Rizespor-Konyaspor maçını Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay yönetecek. Kemal Elmas ve Orhun Aydın Duran ise yardımcı hakem olarak atandı. Direnç Tonusluoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle…

1 Mayıs Cuma:

17.00 Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol