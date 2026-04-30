Rize-Konya maçına Antalya bölgesi hakemi atandı
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Rizespor-Konyaspor maçını Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay yönetecek. Kemal Elmas ve Orhun Aydın Duran ise yardımcı hakem olarak atandı. Direnç Tonusluoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle…
1 Mayıs Cuma:
17.00 Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol