Seydişehir Belediyespor'dan büyük dönüş

Başkan Ustaoğlu, bu başarının azmin, emeğin ve şehrin güçlü birlik ruhunun anlamlı bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan Ustaoğlu, 4 yıl aradan sonra Süper Amatör Lig’de yer alacak olan Seydişehir Belediye Spor Kulübü Başkanı, Teknik Direktör, Antrenörler ve sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

Sportif faaliyetlere her zaman önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu;” Belediye Spor Kulübü Başkanımız Can Dalar, antrenörlerimiz Turgay Öncel, Müjdat Oğul ve Mehmet Kürklü ile kıymetli sporcularımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk.

Takımımızın 4 yıl aradan sonra Süper Amatör Lig’e yükselmesi; azmin, emeğin ve inancın en güzel göstergesi oldu. Bu başarı yalnızca bir üst lige çıkış değil, aynı zamanda şehrimizin spora olan tutkusunun ve güçlü birlik ruhunun da anlamlı bir yansımasıdır.

Başta Kulüp Başkanımız olmak üzere sahada ter döken tüm sporcularımıza, özveriyle çalışan teknik ekibimize ve her zaman desteğini hissettiren değerli taraftarlarımıza ve ailelerimize gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

