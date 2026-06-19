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Seydişehir Belediyesi 40 bin sebze fidesi dikti

Seydişehir Belediyesi, 10 dekarlık tarım arazisine 40 bin sebze fidesi dikti.

Seydişehir Belediyesi 40 bin sebze fidesi dikti
AA
AAAnadolu Ajansı
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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tarımsal üretim çalışması kapsamında domates, salatalık, patlıcan, dolma ve biberden oluşan 40 bin fideyi toprakla buluşturduklarını söyledi.

Seydişehir Belediyesi 40 bin sebze fidesi dikti

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Hayata geçirilen projeyle Seydişehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanacaklarını belirten Ustaoğlu, "Böylelikle belediyeye ait işletmelerde büyük bir bütçe tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. 

Seydişehir Belediyesi 40 bin sebze fidesi dikti

Belediyenin sosyal tesislerinde hazırlanan ikramlık ve yemekleri doğrudan kendi ürettiğimiz organik ürünlerle hazırlayacağız. Belediye olarak sadece hizmet üretmiyor, aynı zamanda toprağımıza değer katıyoruz." diye konuştu.

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AA

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