Selçuklu Belediyespor'dan Huysuz'a ziyaret

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Çakar ve Mehmet Ali Kolay, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Selçuklu Belediyespor’un judo branşındaki çalışmaları, sporcuların gelişimi ve Türk judosunun geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Misafirperverlikleri ve judoya verdikleri katkılardan dolayı Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sayın Sezer Huysuz’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.