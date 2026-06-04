Selçuklu Belediyespor'dan Huysuz'a ziyaret

Selçuklu Belediyespor, Judo Federasyonu'na ziyarette bulundu

Selçuklu Belediyespor'dan Huysuz'a ziyaret
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Çakar ve Mehmet Ali Kolay, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’u makamında ziyaret etti. 

Selçuklu Belediyespor'dan Huysuz'a ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette, Selçuklu Belediyespor’un judo branşındaki çalışmaları, sporcuların gelişimi ve Türk judosunun geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Misafirperverlikleri ve judoya verdikleri katkılardan dolayı Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sayın Sezer Huysuz’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Hüseyin Turgut

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