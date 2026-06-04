Karatay'da ödüller sahiplerini buldu

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bir Atık Çok Şey Değiştirir” Atık Toplama Yarışması sona erdi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Karatay Şehir Parkı’nda düzenlenen törende dereceye giren okullar ödüllendirildi. Yarışma kapsamında 47 bin 392 kilogramdan fazla atık geri dönüşüme kazandırıldı. Yarışmada öğrenci başına atık puanı sıralamasında ilkokullar kategorisinde Halil Bahçeci İlkokulu birinci, İpekler Mahallesi İlkokulu ikinci, Mehmetçik İlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde ise Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu birinciliği elde ederken, İsmil Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü sırada yer aldı. Toplam atık toplama puanı sıralamasında ise Halil Bahçeci İlkokulu birinci, Mehmetçik İlkokulu ikinci oldu.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevreyi korumanın sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu vurguladı. Çocuklara bırakılacak en değerli miraslardan birinin temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre olduğunu belirten Kılca, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarının bu noktada büyük önem taşıdığını söyledi. “1 Atık Çok Şey Değiştirir 3” yarışmasının çevre bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğunu dile getiren Başkan Kılca, öğrencilerin yarışma sürecinde yalnızca atık toplamadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, geri dönüşümün önemi ve çevreye duyarlılık konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

20 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KURTARILDI

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık çalışmalarını yılın her günü sürdürdüklerini belirterek, 5 Haziran 2022 tarihinde hayata geçirilen “Atığın Sıfır Noktası” projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 668 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti. Bu çalışmalar sayesinde 20 bin 151 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 11 milyon 400 bin liranın üzerinde ekonomik katkı sağlandığını ifade eden Kılca; ayrıca milyonlarca litre petrol, enerji ve su tasarrufu elde edildiğini, sera gazı salımının ve su kirliliğinin azaltılmasına katkı sunulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.