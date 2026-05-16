Sadece gerçek Konyalılar bilir! Şehrin gizli kalmış tescilli lezzeti
Konya mutfağını sadece etli ekmek ve bamya çorbasından ibaret sananlar için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından koruma altına alınan, daha önce adı duyulmamış sadece gerçek Konyalıların bildiği unutulmaya yüz tutmuş saklı tescilli lezzetleri sizler için derledik. İşte Konya'nın gizli kalmış o asırlık tatları:
Konya Balık Çokratması, özellikle sazan balığının baş ve gövde kısımlarının kullanıldığı, yoğun kıvamlı ve aromatik şehrin tamamen unutulmaya yüz tutmuş en gizli geleneksel lezzetlerinden biridir. Saklı lezzet, 28 Ocak 2025 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından mahreç işareti ile tescillendi.