Saadet Partisi Türkiye genelinde sahaya indi

Saadet Partisi, Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinin tamamını kapsayan 'Saadet Sahada' çalışmalarına devam ediyor.

Büyük bir saha seferberliği olarak planlanan organizasyon kapsamında, ilk etapta 110 ilçeye yönelik ziyaretler başarıyla tamamlanırken, hareketliliğin tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor. Saadet Partisi, 19 Nisan’da gerçekleştirilen Türkiye Divanı’nın ardından oluşan yüksek motivasyonu doğrudan sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ BEŞ AŞAMALI SAHA PROGRAMI

Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve İl Sorumlularının katılımıyla 24 Nisan -16 Mayıs tarihleri arasında yürütülecek olan saha çalışmaları, titizlikle hazırlanan beş aşamalı bir program çerçevesinde icra ediliyor. Yerel basın, dijital medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltılı toplantılarda bir araya gelinerek yerel gündem değerlendirilecek. Günün devamında ise emekliler, çiftçiler, asgari ücretliler ve esnaflar başta olmak üzere toplumun öncelikli kesimlerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecek. Programın akşam bölümlerinde teşkilat mensuplarıyla halk yürüyüşleri düzenlenirken, gecenin son saatleri gençlerle "Bir Derdim Var" temalı buluşmalar ve dijital medya yayınlarına ayrılacak. 

Saadet Sahada programı kapsamında 27. Dönem Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Saadet Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Veysel Doğan, Konya’nın Bozkır ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Karaduman ve Doğan Bozkır İlçe Kaymakamı Hasan ÇİMER, Bozkır İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali DALDAL, Bozkır Belediye Başkanı Nazif KARABULUT’u ziyaret ederek Bozkır’da vatandaşlarla bir araya geldi.
 

