Rehber öğretmenlerin sorumlulukları artıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara yönelik “II. Akademi Karatay – PDR Akademi Buluşmaları” konulu program düzenlendi. Programın açılışında konuşan, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu rehber öğretmenler ile psikolojik danışmanların sorumluluklarının arttığına dikkat çekerek, Mesleki gelişim programları da eğitimcilerimizin bilgi ve becerilerini güncel tutması adına önemli katkılar sunuyor. Programımıza ev sahipliği yapan KTO Karatay Üniversitesi’ne eğitime giden yolculukta bize yoldaşlık yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.

EĞİTİMİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar; “KTO Karatay Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, rehberlik araştırma merkezimiz tarafından organize edilen bu anlamlı ve özel programda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız, okullarımızın kalbi ve eğitimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Zaman değişiyor, toplum dönüşüyor, bireylerin karşılaştığı sorunlar ve risk alanları da farklılaşıyor. Bu nedenle eğitimciler ve rehberlik alanında görev yapan profesyoneller olarak değişen dünyanın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlara ve tehditlere hazırlıklı olmamız büyük önem taşıyor. Bunu başarabilmenin yolu ise kendimizi sürekli geliştirmekten, bilgi ve deneyimlerimizi güncel tutmaktan geçiyor ”ifadelerini kullandı.

REHBER ÖĞRETMENLERİMİZ YETENEK KEŞFEDİYOR

KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Mehmet Özçelik; “Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi olarak bilim üretmenin yanı sıra şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin sosyal ve psikolojik sorunlara çözümler arama hususunu kendimize bir vazife olarak görüyoruz. Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek toplumu şekillendiriyor. Birebir görüştükleri öğrenci ve gençlerle ülkenin geleceğini belirleme yolunda toplumumuzdaki önemli aktörler arasında yer alıyor ”dedi. Açılış konuşmalarının ardından başlayan II. Akademi Karatay-PDR Akademi Buluşmaları Programı; Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, İlk ve Acil Yardım Bölümleri ve Hukuk Fakültesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimler tamamlandı.

