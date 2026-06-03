Konya'da kültür şöleni! 18. Bin Nefes Bir Ses Festivali başladı

Konya'da başlayan 18. "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", Türk dünyasında sanatsal iş birliğini ve Türkçenin zenginliğini sahneye taşıyor.

Karadağlı, Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tiyatronun, insanlığın ortak hafızasını, duygularını ve hikayelerini kuşaktan kuşağa aktaran en güçlü sanat dallarından biri olduğunu belirten Karadağlı, "Tiyatro, aynı dili paylaşan toplumlar arasındaysa yalnızca bir sahne sanatı değil, adeta ortak kültürün, ortak geçmişin ve müşterek geleceğin sesidir. Bu anlayışla 18'incisini düzenlediğimiz Devlet Tiyatroları Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, Türk dünyasında yeni sanatsal iş birliklerine ilham veren ve Türkçenin zenginliğini sahnede buluşturan çok özel bir kültür şöleni." ifadelerini kullandı.

Son derece derin bir kültürel mirasa sahip Konya'nın Türk dünyasının tiyatro sanatçılarını aynı çatı altında ağırlamasının, festivale ayrı bir anlam kazandırdığını dile getiren Karadağlı, "Bu özel buluşmaya katkı sunan tüm çalışanlarımıza, misafir tiyatro topluluklarının değerli üyelerine ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyor, festivalimizin sanat dolu, verimli ve unutulmaz anlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Törende, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ve Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş da birer konuşma yaparak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Devlet Tiyatrolarının usta sanatçısı Sinan Pekinton'a "Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü" verildi.

Ödülünü almak için sahneye Devlet Tiyatroları'nda yöneticilik yapan öğrencileri ve mesai arkadaşlarıyla çıkan Pekinton, "Tiyatro bitmek bilmeyen kolektif bir çalışmadır. Sahnedeki o sihirli ana ortak olan gizli kahramanların emeğidir. Bu emeğe, bu sahneye, Devlet Tiyatroları'na inancınızı ve sevginizi asla yitirmeyin. Tiyatro hayatın ta kendisidir. Bunun için yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın Devlet Tiyatroları." ifadelerini kullandı.

Törenden sonra festival kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından "Çarpışma" isimli oyun sahnelendi.

4 yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 10 Haziran'da sona erecek.