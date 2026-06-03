Reha Muhtar hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, hayatını kaybetti.

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar, dört gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. 

Reha Muhtar hayatını kaybetti

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Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. 

Muhtar'ın bugün sabah hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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