Reha Muhtar hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, hayatını kaybetti.
Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar, dört gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurmuştu.
Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı.
Muhtar'ın bugün sabah hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.