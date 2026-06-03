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Emekli polis kendisine saldıran oğlunu böyle öldürdü

Adana'da emekli polisin kendisine döner bıçağı ile saldıran oğlunu öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Emekli polis kendisine saldıran oğlunu böyle öldürdü
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K.K. (23), emekli polis babası F.K.'den (52) para istedi. Baba F.K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.K.K., yanında bulunan döner bıçağıyla babasına saldırdı.

Bunun üzerine F.K., tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen F.K.'nin silahından çıkan kurşunlarla A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

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