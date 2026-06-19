Paraguay maçı için sabırsızlanıyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında yarın Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, futbolcuların Paraguay maçı için sabırsızlandıklarını söyledi. Avustralya maçıyla ilgili konuşarak sözlerine devam eden Montella şöyle konuştu, “Avustralya'nın kontrataklarını biliyorduk, adeta neşter atar gibi oynadılar. Avustralya'ya karşı Dünya Kupası'nda 30 şut pozisyonu ürettik. Portekiz, Demokratik Kongo'ya karşı 1 kez bunu yapabildi. Rakip takım son 25 metrede bir araya gelince bunu aşmak zor oluyor. Şut atmakta haklıydık ama yeteri kadar ileri gidemedik. Her maç birbirinden farklıdır”.

“Biz bu maçın analizini yaptık. Bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik, top hakimiyeti konusunda daha iyi olabilirdik ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik. Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim, bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar daha iyi oynamamız gerekse de bunu söylemek istiyorum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum. Sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum, bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor çünkü onlar gençler ve bu durum onları üzebiliyor. Muhteşem futbolcular ve onlara güveniyorum. Dünya Kupası'na devam etmek için kazanmak istiyoruz”.

Paraguay'ın elemelerde iyi bir iş çıkardığına vurgu yapan Montella, "Gol atma konusunda çok iyi ve çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri çok iyi. Ciddi saygı duyuyoruz. Her zaman birkaç değişiklik yapmışızdır, yapabiliriz. Yarın bazı değişiklikler olabilir, bu da taktiksel anlamda, bu maçın stratejisine göre yapılır” diye konuştu. Paraguaylı bir basın mensubunun takımın taktiği üzerine sorduğu soru üzerine "Sizi rakip hoca mı gönderdi?" yanıtını veren Montella, "Paraguay fiziksel olarak güçlü, duyguları ve karakterleri öne çıkıyor. Her bir maç farklı. Mutlaka rakibe odaklanmamız gerekiyor. Ama ben kendi takımıma odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.