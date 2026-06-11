Özboyacı Altın 6. şubesini Meram'da açıyor

Meram’a yalnızca bir satış noktası değil, dünya standartlarında pırlanta ve elmas koleksiyonları sunan özel bir mücevher deneyimi kazandırmayı hedefliyor

1981 yılından bu yana takı ve mücevherat sektöründe güven, kalite ve zarafeti aynı çizgide buluşturan Özboyacı Altın, Konya’daki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Kurucuları Ziya Özboyacı ve Mehmet Özboyacı’nın öncülüğünde temelleri atılan marka, bugün ulaştığı kurumsal yapısı, güçlü marka iş birlikleri ve yüksek kalite anlayışıyla Konya mücevherat sektörünün önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Konya’da “ilklerin markası” olarak öne çıkan Özboyacı Altın, 6. şubesiyle bu kez Meram’da yeni bir dönem başlatıyor. Meram Yeniyol Caddesi’nde hizmet verecek olan yeni şube; mimarisi, ürün seçkisi, müşteri deneyimi ve premium hizmet anlayışıyla yalnızca bir mağaza değil, bölgeye kazandırılan yeni bir mücevher standardı olarak konumlanıyor.

AÇILIŞ 13 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

Özboyacı Altın Meram Şubesi’nin açılışı, 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, açılış programına tüm Konyalıların davetli olduğu belirtildi.

Yeni şubenin, Meram’ın gelişen ve seçkin yapısıyla uyumlu şekilde planlandığı ifade edilirken, Özboyacı Altın’ın bölgeye yalnızca yeni bir satış noktası değil, dünya standartlarında bir mücevher deneyimi kazandırmayı hedeflediği vurgulandı.

MÜCEVHERDE DÜNYA STANDARTLARI MERAM’IN KALBİNDE

Özboyacı Altın’ın Meram şubesi, pırlanta ve elmas alışverişinde Konya’ya yeni bir vizyon sunmayı amaçlıyor. Antwerp, New York ve Londra gibi dünyanın önde gelen mücevher merkezlerinde öne çıkan kalite, zarafet ve seçkin alışveriş anlayışı, artık Meram’da da müşterilerle buluşacak.

Yeni şubede geniş altın takı koleksiyonlarının yanı sıra pırlanta, elmas ve özel mücevher grupları seçkin bir konseptle sunulacak. Roberto Bravo, Cetaş ve Ema gibi güçlü marka iş birlikleriyle dikkat çeken Özboyacı Altın, klasik çizgilerden modern tasarımlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle farklı beklentilere cevap verecek.

MÜCEVHERLERİN MERKEZİ MERAM’A TAŞINIYOR

Konya’da yıllardır güvenilirliği, ürün kalitesi ve kurumsal hizmet anlayışıyla bilinen Özboyacı Altın, Meram şubesiyle “mücevherlerin merkezi” olma vizyonunu daha da güçlendiriyor. Elmas, pırlanta ve altında seçkin bir anlayışı Meram’a taşıyan marka, özel tasarım arayışında olanlardan mücevher koleksiyonerlerine kadar geniş bir kitleye hitap edecek.

Meram’ın değerine değer katmayı hedefleyen yeni şube, bölgenin premium yapısıyla uyumlu bir konseptle hazırlandı. Ulaşım kolaylığı, sakin atmosferi ve seçkin lokasyonuyla öne çıkan Meram Yeniyol Caddesi, Özboyacı Altın’ın yeni dönem vizyonunda önemli bir adres olarak yerini aldı.

BİR MAĞAZADAN ÖTE, ÖZEL BİR DENEYİM ALANI

Özboyacı Altın Meram Şubesi; ferah mağaza tasarımı, modern aydınlatması, zarif mimari çizgileri ve konfor odaklı alanlarıyla mücevher alışverişini bütüncül bir deneyime dönüştürüyor. Mağazanın tasarımında hem güvenlik hem de müşteri konforu ön planda tutulurken, alışveriş sürecinin her aşamasında seçkin ve sakin bir atmosfer oluşturuldu.

Yeni şubede yer alan özel VIP salonlar, müşterilere kişiselleştirilmiş, gizlilik odaklı ve üst düzey bir hizmet imkânı sunacak. Bu yönüyle Meram şubesi, özellikle A+ ve premium segment müşteriler, özel koleksiyon arayanlar ve mücevher alışverişinde ayrıcalıklı hizmet beklentisi olanlar için dikkat çekici bir adres olacak.

GÜVENLİ, KONFORLU VE SEÇKİN BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Özboyacı Altın, Konya’da uzun yıllardır güven, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Meram’da hizmete sunulacak yeni şube de bu anlayışın bir devamı olarak, Konya halkına güvenli, konforlu ve seçkin bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Pırlanta, elmas ve altın takı gruplarında geniş ürün seçkisini uzman kadrosuyla buluşturacak olan Özboyacı Altın, Meram şubesiyle müşterilerine kendilerini özel hissedecekleri yeni bir hizmet alanı kazandırıyor.

Özboyacı Altın Meram Şubesi, Yeniyol Caddesi, Havzan Mahallesi, Vukuf Sokak, No: 2/1 Meram/Konya adresinde hizmet verecek. Şubeye 444 0 626 numaralı telefon üzerinden 143 dahili hattıyla ulaşılabilecek.

