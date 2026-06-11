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Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • 2027 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası'na tarihinde ilk kez "wild card" ile katılan Türkiye, C Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile eşleşti.
  • Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi Münih'te gerçekleştirildi.
  • Milli takım grup maçlarını Münih'teki SAP Garden'da oynayacak, turnuvanın finali ise 31 Ocak'ta Köln'deki Lanxess Arena'da yapılacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak organizasyonun kura çekimi, Münih kentinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından verilen "wild card" (özel davet) kontenjanıyla tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Türkiye, C Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında son finalist Hırvatistan'ın yanı sıra İspanya ve Şili ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, C Grubu maçlarını Münih'teki SAP Garden'da oynayacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 31 Ocak'ta Köln kentindeki Lanxess Arena'da yapılacak.

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Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu

Kura çekiminin ardından dörderli 8 grup şöyle oluştu:
A Grubu: Almanya, Sırbistan, Tunus, Uruguay
B Grubu: Mısır, İtalya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan
C Grubu: Hırvatistan, İspanya, Şili, Türkiye
D Grubu: Arjantin, Fransa, Brezilya, Kuveyt
E Grubu: İsveç, Norveç, Yunanistan, Katar
F Grubu: Portekiz, Faroe Adaları, Polonya, Cezayir
G Grubu: Danimarka, Slovenya, ABD, Angola
H Grubu: İzlanda, Kuzey Makedonya, Bahreyn, Japonya
 

Haber Merkezi

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