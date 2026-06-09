Oğullarını kaybeden Konuk ailesinden anlamlı mesaj

Mesajda ayrıca tarım, ticaret, kooperatif camiası, sivil toplum kuruluşları, akademi, basın ve tüm sevenlere şükranlarını ilettiler.

Aile, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanı, siyasi temsilciler ve kamu yöneticilerine özel minnettarlıklarını sundu.

Merhum Fatih Konuk'un vefatı sonrası Konuk Ailesi, taziye ve destek mesajları için kapsamlı bir teşekkür açıklaması yayımladı.

Fatih Konuk’un vefatı sonrası taziye ve destek mesajları için Konuk Ailesi bir teşekkür açıklaması yayımladı.

Mesajda, cenaze törenine katılan, telefonla arayarak ya da çeşitli yollarla desteklerini ileten tüm dost, akraba ve sevenlere şükran duyulduğu ifade edildi.

Konuk Ailesi, özellikle bu zor günlerinde yanlarında olan devlet erkanına teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere önceki dönem TBMM başkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerine minnetlerini sundu. Yayımlanan mesajda ayrıca valiler, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri, yargı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı mensupları ile yerel yönetim temsilcilerine de desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Tarım, ticaret ve kooperatif camiasının da unutulmadığı mesajda; Pankobirlik ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri yöneticileri, şeker pancarı üreticileri, çiftçiler, Konya Şeker çalışanları, oda ve borsa temsilcileri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile akademi ve basın dünyasına şükranlar sunuldu. Konuk Ailesi, mesajın sonunda Fatih Konuk'un hayatına dokunan tüm dostlarına, çalışma arkadaşlarına, komşularına ve hemşerilerine teşekkür ederek, desteklerini ve dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun temennisinde bulundu.

Teşekkür mesajı, Zaferiye ve Recep Konuk, Hakan Konuk, Rukiye Konuk Er, Azra Konuk ve Duru Konuk tarafından Konuk Ailesi adına paylaşıldı.