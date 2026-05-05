NEÜ Tıp'ta sosyal nefes alanı kuruluyor

Rektör Yardımcısı Oğuz ve Dekan Güner, ofisin sosyalleşme ve proje geliştirme için önemini vurgularken, üniversite bünyesinde daha fazla Genç Ofis hedefleniyor.

NEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda gerçekleştirilen açılış programına; NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Durduran, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Güneş, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın yanı sıra kurum yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde üçüncü Genç Ofis’i açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Hidayet Oğuz, “Üniversite olarak Konya’daki diğer kurumlarla büyük bir iş birliği içerisindeyiz. Bu sözümün bir ispatı da açılışını gerçekleştirdiğimiz Genç Ofis’tir. Gençlerimize çok önem veriyoruz.

Gençler bizim gözbebeğimiz. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Genç Ofis ile birlikte daha da sosyalleşmelerini, projeler geliştirmelerini hedefliyoruz. Üniversitemiz içerisinde Genç Ofis sayısının daha artmasını istiyoruz. Genç Ofisin hayata geçmesinde emekleri olan başta Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘Öğrencilerimiz İçin Sosyal Alanları Artırmayı Hedefliyoruz’

Fakülte içerisinde sosyal alanları artırarak öğrencilerin kullanımına açmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Nail Güner ise, “Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu süreç boyunca bizi hiç yalnız bırakmadılar ve sürekli önümüzü açarak motive ettiler.

Bulunduğumuz binanın tüm imkanlarını sosyal faaliyetler için değerlendirmeye çalışacağız. Yeter ki öğrencilerimiz, enerjilerini atacakları, paylaşım yapabilecekleri ve birbirleriyle ortak çalışabilecekleri etkinlikler ve faaliyetler bulsunlar. Genç Ofisimiz inşallah bir başlangıç olsun ve birçok faaliyetin öncüsü olsun” diye konuştu.

‘Genç Ofis Bizler İçin Çok Kıymetli’

“Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin her alanda daha donanımlı ve yetenekli olmaları için birçok çalışmanın içerisinde yer alıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Muzaffer Çintimar da, “Özellikle bakanlığımızın üniversite kampüslerinin içerisinde hayata geçirdiği Genç Ofis çalışmaları bizler için çok kıymetli. Tıp eğitimi alan gençlerimiz çok yoğun bir ders programı içerisindeler. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel anlamda bir araya gelebilmeleri, kendilerine artı bir değer kazandırabilmeleri için bu alanlara ihtiyaçları olduğunun farkındayız.

Genç Ofis bu yönüyle büyük önem taşıyor. Birçok ilde sadece 1 ya da 2 Genç Ofis vardır. Özellikle tıp fakültelerinde Türkiye genelinde neredeyse hiç yoktur. Bugün burada hayata geçirdiğimiz Genç Ofis ile birlikte sadece Necmettin Erbakan Üniversitesinde 3 tane olacak. Bu ofisin oluşturulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bundan sonraki süreçte Genç Ofislerimizin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir olması. Bizlerin de en büyük arzusu bu alanların geliştirilmesine ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve Genç Ofis’in gezilmesiyle sona erdi.