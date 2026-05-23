NEÜ'lü uzmandan bayram uyarısı

Bireyselleşmenin yaygınlaştığı çağımızda bayramlar; kültürel aktarımı sağlamak, aile köklerini göstermek ve çocukları kazanmak için değerli bir olanaktır.

Akça, bayramlardaki yardım faaliyetlerine çocukların katılımının veya en azından haberdar olmalarının, empati gelişimleri için kritik olduğunu vurguladı.

NEÜ Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, bayramların çocukların empati, aidiyet ve aile bağlarını güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Akça, AA muhabirine, bayramların, geleneklerin sürdüğü, aile içi ilişkilerin güçlendiği önemli günler olduğunu söyledi.

Akça bayramlarda yardımlaşma ve paylaşmanın da arttığını vurguladı:

"Dini bayramlarımız çok değerli, aidiyetimizin perçinlendiği günlerdir. Çocuklarımızın özellikle aidiyet duygularının gelişmesi için bayramlar paha biçilmez günlerdir. Bayramlar çocuklarımızı, özellikle son dönemde yaşadığımız sıkıntılı süreçleri düşündüğümüzde geri kazanmak için çok önemli."

Bayramların çocuk psikolojisine olumlu etkileri olabileceğine dikkati çeken Akça, aile ve çocuk açısından bugünlerin bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Çocuk katılamasa bile yardım sürecinden haberdar olmalı

Akça, bugünlerin iyi değerlendirildiğinde olumlu etkilerinin görüleceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bazen biz yetişkinler kendimiz yardımlarımızı yapabiliyor, kurban etlerimizi dağıtabiliyor veya yapacağımız diğer yardımlarımızı ilgili yerlere ya da kişilere ulaştırabiliyoruz. Ama çocukların bundan haberleri olmayabiliyor. Bu süreçteki yardımlar, çocukların empati gelişimi açısından çok kıymetli. O yüzden mutlaka çocuklarımızın yardım faaliyetlerine katılmaları, gözlemlemeleri ve görmeleri gerektiğini, hiç değilse duymaları gerektiğini düşünüyorum. Bazen aileler uzakta kurban kesebiliyor. Kendileri direkt elleriyle götüremeyebiliyorlar ama en azından ailenin içerisinde bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum yardımseverlik, başka insanları düşünme, empati kurma becerilerinin gelişmesi açısından çok kıymetli.”

Ailelerin küçüklükten itibaren yardım etme bilinciyle çocukların empati duygularını geliştirebileceğini anlatan Akça, şöyle devam etti: