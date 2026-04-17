Müdür Yavuz Güneysınır'da incelemelerde bulundu

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve beraberindeki hizmet başkanları ile, Güneysınır’da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir’i makamında ziyaret eden Müdür Yavuz, ilçe sağlığına yönelik hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Doç. Dr. Yavuz, sağlık alanına verdikleri destek ve duyarlılıktan dolayı Başkan Demir’e teşekkür etti.

Güneysınır Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü, Başhekim Uz. Dr. Mustafa Karabulut’tan hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Müdür Yavuz, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla da yakından ilgilenen Müdür Yavuz, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

