23 Nisan coşkusu Enntepe'de yaşanacak

23 Nisan’a özel olarak kurgulanan program kapsamında; yaratıcı atölye çalışmaları, eğlenceli ve öğretici sahne gösterileri, çocukların keşif duygusunu geliştirecek deneyim alanları ve gün boyu sürecek kortej etkinlikleri minik misafirlerle buluşacak. Etkinlik içerikleri, çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamasını hedefleyecek şekilde titizlikle planlandı.

Gün boyunca devam edecek etkinliklerde çocuklar; sanat, oyun ve eğlenceyi bir arada deneyimlerken, aileler de bu özel anlara eşlik etme fırsatı bulacak. Enntepe, sunduğu zengin etkinlik programıyla yalnızca bir alışveriş merkezi olmanın ötesine geçerek, şehrin sosyal yaşamına değer katan bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu vurgulanarak, tüm Konya halkı davet edildi.

