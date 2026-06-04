Milliler, Dünya Kupası'nda terleyecek

Cimnastikçiler, İstanbul'da yarın başlayacak Parkur Dünya Kupası'nda yarışacak

Milliler, Dünya Kupası'nda terleyecek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Parkur Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Galataport Saat Kulesi Meydanı'ndaki organizasyona, 27 ülkeden 96 sporcu katılacak. Türkiye'yi milli cimnastikçiler İrem Acımış, Yiğit Boy, Mert Çakıcı, Furkan Burak Saatci, Batuhan Küçükmustafa, Egehan Talha İbili, Toprak Topuz ve Barış Karaduman temsil edecek. Dünya Kupası, 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

Haber Merkezi

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