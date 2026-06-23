Milli hentbolcular Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Jinzhong kentinde düzenlenecek. A Milliler, 32 takımın yer alacağı organizasyonda D Grubu'nda Güney Kore, İspanya ve Arjantin ile karşılaşacak. 25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takım, grubundaki ilk maçını yarın TSİ 09.00'da Güney Kore ile yapacak. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki maç programı şöyle (TSİ)…

24 Haziran Çarşamba: 09.00 Güney Kore-Türkiye

25 Haziran Perşembe: 06.45 Türkiye-İspanya

27 Haziran Cumartesi: 06.45 Arjantin-Türkiye

