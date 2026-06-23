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Milli hentbolcular Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

25 yıl sonra organizasyonda mücadele edecek milli takım, grubundaki ilk maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak

Milli hentbolcular Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Jinzhong kentinde düzenlenecek. A Milliler, 32 takımın yer alacağı organizasyonda D Grubu'nda Güney Kore, İspanya ve Arjantin ile karşılaşacak. 25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takım, grubundaki ilk maçını yarın TSİ 09.00'da Güney Kore ile yapacak. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki maç programı şöyle (TSİ)…

24 Haziran Çarşamba: 09.00 Güney Kore-Türkiye
25 Haziran Perşembe: 06.45 Türkiye-İspanya
27 Haziran Cumartesi: 06.45 Arjantin-Türkiye
 

Haber Merkezi

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