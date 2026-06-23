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Filenin Efeleri 2. hafta maçlarına çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahaya çıkacak

Filenin Efeleri 2. hafta maçlarına çıkıyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak. Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek. Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle…

24 Haziran Salı: 14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe: 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi: 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar: 17.30 Belçika-Türkiye
 

Haber Merkezi

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