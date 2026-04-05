MHP Seydişehir, Başbuğ Türkeş'i andı

Kocabaş mesajında, Türkeş’in Türk siyasetinin ve milliyetçi-ülkücü hareketin unutulmaz liderlerinden biri olduğunu ifade ederek,

“Başbuğumuz Alparslan Türkeş, ömrünü Türk milletine ve devletine adamış; ortaya koyduğu fikirleri, kararlı duruşu ve sarsılmaz iradesiyle yalnızca kendi dönemine değil, sonraki nesillere de yön vermiş büyük bir dava ve devlet adamıdır” dedi.

Türkeş’in milliyetçi hareketin kurumsallaşmasındaki rolüne dikkat çeken Kocabaş, “Başbuğumuzun liderliği, milliyetçi düşüncenin güçlü şekilde kök salmasında ve teşkilatlı bir yapıya kavuşmasında belirleyici olmuştur. Yetiştirdiği kadrolar ve oluşturduğu teşkilat yapısı, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışına da değinen Kocabaş, bu ilkenin davanın temel taşı olduğunu vurguladı. Kocabaş, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde bu kutlu dava, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürülmektedir. Bu anlayış, Türk siyasetinde milli duruşun ve fedakârlığın en güçlü ifadesidir” şeklinde konuştu.

Teşkilat vurgusunu ön plana çıkaran Kocabaş, “Bizler, Başbuğumuzun izinde ve liderimizin emrinde; teşkilatlarımızla birlikte milletimizin birliği, devletimizin bekası ve davamızın geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her bir teşkilat mensubumuz bu kutlu davanın yılmaz neferidir” dedi.

Kadir Kocabaş, mesajının sonunda Alparslan Türkeş için Allah’tan rahmet dileyerek, “Başbuğumuzun aziz hatırası, teşkilatlarımızın kalbinde ve davamızın yolunda daima yaşayacaktır” ifadelerine yer verdi.

