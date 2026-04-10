Melikgazi'den 5 milyon TL hamlesi!

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmeleri için desteklerinin daima devam edeceğini belirterek; "Umudumuz, yarınlarımız, gülen yüzümüz gençlik! Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri, vatanına, milletine hayırlı işler yapmaları, ülkemizin geleceğini en güzel noktalara taşımaları için Melikgazi Belediyesi olarak buradayız. Bu kapsamda öncü ve örnek birçok çalışma ile desteğimizi gösteriyoruz. Bilindiği üzere Kayseri’de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, GÖKTİM Melikgazi bünyesinde eğitim verecek teknoloji atölyelerimiz, rekor sayıda okullarımız, kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz, kültürel etkinliklerimizle gençlerimizin yanındayız. Teknoloji alanında ilerleyen, üreten, gelişen Türkiye’mizin savunma sanayiindeki başarı bayrağını göklere çekecek evlatları! Siz çalışmaya devam edin, biz her zaman arkanızdayız. 2026 TEKNOFEST Şanlıurfa’da gerçekleşecek. 2026 yılında 5.000.000 TL’lik bir malzeme desteği sağlayarak yeni bir rekor kırıyoruz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum. TEKNOFEST 2026’da Şanlıurfa’da buluşmak üzere" dedi.