Kupayı bir kez daha istiyoruz

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Türkiye Kupası’nı ikinci kez kazanmak istediklerini söyledi. Yönet, “Kupada yarı finale kalan dört takımdan bir tanesiyiz. Ligimizin en kıymetli takımlarından bir tanesiyle, Beşiktaş ile çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, oynanmadan kaybedilmez. Beşiktaş kupayı çok istiyor. Hedef olarak koydu ama biz Konyaspor olarak Beşiktaş’tan çok daha fazla istiyoruz” dedi.

Futbol şansına da değinen Cengiz Yönet, “Ancak o gün futbol şansımızın da yanımızda olması önemli. Biz üzerimize düşeni yapacağız, hocamız üzerine düşeni yapacak, futbolcularımız üzerine düşeni yapacaklar. Biz kupayı alırız. Sürpriz olmadığını da ilk baştan, ilk turdan itibaren söyledik. Konyaspor geçmişte bu kupayı kazandı. Bu kupayı bir daha kazanmak istiyoruz. Kupaları alma alışkanlığı olan bir takım inşallah hep beraber yaşayacak, yaşatacağız ve göreceğiz” ifadelerine yer verdi.