Konya'dan yeni bir eğitim seferberliği

Konya İl, İlçe Oda ve Borsa Müşterek Meclis Üyeleri Toplantısı, Konya Ticaret Odası (KTO)’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuk olduğu toplantının açılış konuşmasını Oda ve Borsalar adına Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik yaparken, Başkan Altay ise Oda ve Borsa Meclis Üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nce Konya’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından ise Oda ve Borsa Meclis Üyelerine söz verilerek istişare edildi.

Hububatta Rekolte Beklentisi

Oda ve Borsalar adına toplantının açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Konya iş dünyasını temsil eden Oda-Borsalar olarak, Müşterek Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gerçekleştirilen toplantının Konya’nın birlik ve beraberliğini göstermesi adına oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çevik; “Bu toplantıyla Konya’nın en büyük gücünü; iş dünyası ile yerel yönetimler arasındaki sağlam iş birliğini, ortak aklı ve güçlü birlik ruhunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Aslında bugün burada ortaya çıkan tablo, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir ‘Konya Modeli’dir.

Tarih boyunca dayanışma kültürüyle öne çıkan bir şehir olduk. Bugün de bu köklü mirasın en somut, en güçlü yansımalarından birine hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Üretim, ticaret, ihracat ve istihdam gücüyle; tarım ve sanayiyi aynı potada buluşturan Konya’mız, Anadolu’nun ekonomik kalbi olma özelliğini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu yıl alınan yağışların da etkisiyle tarımsal üretimde verimli bir sezon ve güçlü bir rekolte bekliyoruz. Ancak diğer yandan, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler tüm sektörlerimizi doğrudan etkilemektedir”şeklinde konuştu.

RAYLI SİSTEMDE ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Toplantıda Konya’da devam eden yatırımlar ve planlanan projeler üzerine bilgiler veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan şehirlerin başında geldiğini belirtti. İlçelerin ve merkeze uzak mahallelerin yaşam standartlarını yükseltme adına önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, her yıl yapılan yeni planlamalarla bu hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Şehir genelinde ulaşım konusunda devrim niteliğinde projeler hayata geçirdiklerini, bu projelerin tamamlanmasıyla Konya’nın ulaşım konusunda ciddi manada rahatlayacağını dile getiren Başkan Altay, projelerle hakkında detaylı bilgiler paylaştı

Başkan Altay’dan Eğitim Seferberliği Çağrısı

Başkan Altay ayrıca, Konya’da yeni bir eğitim seferberliği başlatılması konusunda Konya iş âleminden destek istedi. “Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim olayların ardından çocuklarımızla ilgili konuları hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşündük” sözleriyle eğitim konusunda planlanan yeni projeyle ilgili destek çağrısı yapan Başkan Altay, şöyle devam etti; “Memleketle ilgili hepimizin bir derdi var. Bu kapsamda; çocuklarımızın imanlı bir şekilde yetişmesi adına Diyanet İşleri Başkanlığımızın önemli çalışmaları var ancak yapılan çalışmalarda Konya genelinde 4-6 yaş Kuran Kursunda 41 adet ihtiyaç olduğunu tespit ettiler. Bu 41 Kuran Kursu’nun yarısının yapımını Büyükşehir Belediyesi ve Merkez ilçe belediyeleri olarak biz üstlendik. Kalan diğer yarısı için de sizlerden Konya adına destek bekliyoruz. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunu bir sosyal sorumluluk ve eğitim seferberliği olarak görürsek başaracağımıza inanıyorum. Konya hiç bir hayırlı işi yarım bırakmadı. Çocuklarımızın geleceğe hayırlı bir başlangıç yapmasını sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

Konya İş Âleminden Destek

Toplantının kapanışında konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, hayata geçirilecek 4-6 yaş Kur’an Kursu projesine gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti. Öztürk, böylesine anlamlı bir hayır hizmetinin birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen ise Konya iş dünyası olarak eğitim ve değerler temelli bu tür yatırımların artarak devam etmesi adına her türlü katkıyı sunmaya kararlı olduklarını söyledi.