Beşiktaş hentbolda şampiyon!

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti. Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak. 

