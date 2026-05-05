Kupada 9. randevu! Galibiyetlerde eşitlik var

Beşiktaş ile Konyaspor Türkiye Kupası’nda bugünkü maçla birlikte 9. kez rakip olacak. İki takım bu müsabakalarda 3’er galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Kartal’ın 11 golüne, Konya temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda daha önce 11 defa zafere ulaştı. Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir’i penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmaktan başka bir ihtimal düşünmüyor. Konyaspor ise finale çıkmak adına kenetlendi. Yeşil-beyazlılar, zorlu müsabakayı kazanarak tarihinde ikinci kez final oynamak istiyor.