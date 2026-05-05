Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Mayıs Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 5 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
VATAN ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:17C SELÇUKLU
(ADALHAN İŞ MRK. YANI PETEK PASTANESİ KARŞISI)
0332 322 00 45
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇEŞMELİ ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(20 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 234 23 43
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
GÜRSOY ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123D SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI, HOCACİHAN PARKI YANI)
0332 323 90 90
4. BÖLGE (MERAM)
BURAK AKBUĞA ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 320 25 30
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
İPLİKÇİ ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:123B KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI)
0332 353 48 87
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞAKALAK ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM
(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)
0332 350 53 46
7. BÖLGE (KARATAY)
EROĞLU ECZANESİ
ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3G KARATAY
(FETİH CADDESİ CİVARI,72 NOLU HATİCE FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0501 620 81 98
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
BOSNA HERSEK ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124B SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 57 80
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLİS ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ CEYLANGÖZÜ SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ, HÜMA OKULLARI ARKASI)
0332 249 22 11
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
YENİKENT ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞMERKEZİ NO:89N SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 882 66 66
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
DAMLA ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:11C SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ ANA GİRİŞ KARŞISI)
0332 261 20 93
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
IRMAK ECZANESİ
ELMACI MAHALLESİ KANAL CADDESİ NO:39A KARATAY
(KARATAY 9 NOLU ASM YANI)
0332 359 77 42