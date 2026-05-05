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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Mayıs Salı günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 5 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Mayıs Salı günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

VATAN ECZANESİ       
İHSANİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:17C SELÇUKLU
(ADALHAN İŞ MRK. YANI PETEK PASTANESİ KARŞISI)
0332 322 00 45


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÇEŞMELİ ECZANESİ      
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(20 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 234 23 43


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

GÜRSOY ECZANESİ       
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123D SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI, HOCACİHAN PARKI YANI)
0332 323 90 90


4. BÖLGE (MERAM)    

BURAK AKBUĞA ECZANESİ      
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 320 25 30


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

İPLİKÇİ ECZANESİ       
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:123B KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI)
0332 353 48 87


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

ŞAKALAK ECZANESİ       
KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM
(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)
0332 350 53 46


7. BÖLGE (KARATAY)    

EROĞLU ECZANESİ       
ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3G KARATAY
(FETİH CADDESİ CİVARI,72 NOLU HATİCE FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0501 620 81 98


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BOSNA HERSEK ECZANESİ      
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124B SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 57 80


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

GÜLİS ECZANESİ      
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ CEYLANGÖZÜ SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ, HÜMA OKULLARI ARKASI)
0332 249 22 11


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

YENİKENT ECZANESİ      
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞMERKEZİ NO:89N SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 882 66 66


11. BÖLGE (SELÇUKLU)   

DAMLA ECZANESİ      
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:11C SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ ANA GİRİŞ KARŞISI)
0332 261 20 93


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

IRMAK ECZANESİ       
ELMACI MAHALLESİ KANAL CADDESİ NO:39A KARATAY
(KARATAY 9 NOLU ASM YANI)
0332 359 77 42

Ümmü Gülsüm Dündar

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