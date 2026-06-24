Kulu'da her mahalleye hizmet ulaşıyor

Başkan Sertdemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Altılar ve Tavlıören mahallelerimizde, MEDAŞ, Türk Telekom ve KOSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında oluşan yol bozulmaları, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla gideriliyor. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerimizin görünümünü daha düzenli hale getirmek amacıyla yürüttüğümüz tamirat çalışmaları planlanan program doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Program dahilinde ilçemiz genelindeki tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kulu’muz için çalışıyor, her mahallemize hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz.”