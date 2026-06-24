Kulu'da her mahalleye hizmet ulaşıyor

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, belediye tarafından yapılmakta olan altyapı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Başkan Sertdemir, 'Altyapı sonrası yol tamiratlarımız aralıksız devam ediyor.' dedi.

Kulu'da her mahalleye hizmet ulaşıyor
Şerife KayaEditör
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Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, yaptığı açıklamada ilçede altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. 

Kulu'da her mahalleye hizmet ulaşıyor

vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici

Başkan Sertdemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

 “Altılar ve Tavlıören mahallelerimizde, MEDAŞ, Türk Telekom ve KOSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında oluşan yol bozulmaları, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla gideriliyor. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerimizin görünümünü daha düzenli hale getirmek amacıyla yürüttüğümüz tamirat çalışmaları planlanan program doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Program dahilinde ilçemiz genelindeki tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kulu’muz için çalışıyor, her mahallemize hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz.” 

Şerife Kaya

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