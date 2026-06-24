Başkan Arın'dan teşekkür

Seydişehir’e 1.400 kişilik modern bir spor salonu kazandırılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Arın, bu yatırımın ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

İlçe Başkanı Ramazan Arın açıklamasında, Seydişehir’de futbol, voleybol, basketbol, hentbol, güreş, karate ve judo branşlarında yaklaşık 2 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, mevcut tesislerin artan sporcu sayısına ve ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap veremediğini söyledi.

Arın, açıklamasının devamında, “Seydişehir’imiz için uzun süredir üzerinde hassasiyetle durduğumuz spor yatırımları konusunda sevindirici bir gelişme yaşanmıştır. İlçemizde sporcu sayısının her geçen gün artması, modern ve kapsamlı bir spor salonu ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir.

Bu nedenle ilçemize kazandırılacak 1.400 kişilik spor salonu büyük önem taşımaktadır. Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerinde, Konya Milletvekilimiz Hasan Ekici’nin destekleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk.

Görüşmelerimizde Seydişehir’in acil olarak yeni bir spor salonuna ihtiyaç duyduğunu özellikle ifade ettik. Girişimlerimizin olumlu sonuç vermesiyle ilçemize 1.400 kişilik spor salonu kazandırılması yönünde önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Bu yatırım, sadece bugünün değil, geleceğin Seydişehir’i için de büyük bir kazanım olacaktır.Yeni spor salonumuz, gençlerimizin sportif gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu yatırım sayesinde gençlerimiz daha modern ve donanımlı tesislerde spor yapma imkânına kavuşacak, Seydişehir’in spor altyapısı daha da güçlenecek ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine önemli katkılar sunulacaktır. Spor faaliyetlerinin artmasıyla birlikte gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi de desteklenecektir.”dedi.

Arın, spor salonu yatırımının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, büyük gayret sarf eden Konya Milletvekilimiz ve kıymetli hemşehrimiz Sayın Hasan Ekici’ye, Sayın Latif Selvi’ye, Konya milletvekillerimize, İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen’e, Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu’na ve emeği geçen herkese teşkilatımız ve Seydişehir halkı adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Seydişehir’imize hayırlı ve uğurlu olsun”şeklinde konuştu.