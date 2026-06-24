MEPAŞ'tan yeni bir abonelik kolaylığı

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), vefat eden abonelerin yakınlarının elektrik abonelik devir işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Vefat eden kişilerin adına kayıtlı elektrik aboneliklerinin kullanılmaya devam edilmesi, mevzuat kapsamında usulsüz kullanım sayılarak çeşitli mağduriyetlere ve hizmet süreçlerinde aksamalara neden olabiliyor. Bu kapsamda MEPAŞ, yasal mirasçıların abonelik devir işlemlerini kolaylaştırmak ve hizmet sürekliliğini desteklemek amacıyla süreci daha erişilebilir kıldı.

MEPAŞ’tan yapılan açıklamada uygulama ile birlikte, vefat eden abonelerin yasal mirasçıları elektrik aboneliklerini herhangi bir güvence bedeli ödemeden kendi adlarına devralabileceği belirtildi. MEPAŞ, bu düzenleme ile abonelik devir süreçlerinin daha hızlı ve kolay ilerlemesini, aynı zamanda mirasçıların yasal süreçlerden kaynaklanabilecek olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Devir işlemleri için Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği belgelerinden herhangi birinin ibraz edilmesi yeterli olacak. MEPAŞ aboneleri başvurularını Müşteri Hizmet Merkezleri, anlaşmalı hizmet noktaları, çağrı merkezi ve dijital kanallar üzerinden yapabilecek.

Uygulamanın mesken ve ticarethane abonelikleri başta olmak üzere tüm abone gruplarında geçerli olduğu ifade edilirken, düzenlemenin abonelik devir süreçlerinde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçerek hizmet sürekliliğine katkı sağlamasının amaçlandığı vurgulandı.