Konyasporlu isimden Yıldırım'a kutlama

Tümosan Konyaspor'un deneyimli kanat oyuncusu Deniz Türüç, 8 yıl sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ı kutladı. Fenerbahçe Kulübünde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Konyaspor'un kanat futbolcusu Deniz Türüç, Yıldırım'a yeni görevinden başarılar diledi. 33 yaşındaki futbolcu, Aziz Yıldırım ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Değerli büyüğüm ve başkanım; Türk futbolunun size ihtiyacı vardı. Yeni görevinizin size ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımla 38 resmi karşılaşmada görev yaptı.