Konyaspor’da karar haftası

Tümosan Konyaspor ’da takımdan ayrılmak isteyen Yhoan Andzouna ve Kazeem Olaigbe’nin durumlarının bu hafta netleşeceği ifade edildi. Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, son haftalarda forma giyemeyen Yhoan’ın takımda ayrılmak istediğini ve kendisiyle bu hafta yapılacak görüşmenin ardından takımdaki geleceğinin belli olacağını belirtti. Devre arasında Trabzonspor'dan kadroya katılan Belçikalı sol kanat Kazeem Olaigbe'nin ise takımda kalmasına sıcak bakılmadığı ve tekliflerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. Öte yandan stoper Nagalo’nun kulübü PSV ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve sürecin devam ettiği gelen bilgiler arasında.