Konyaspor'un finalde rakibi Trabzonspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavili ekip adını finale yazdırdı ve yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor'un rakibi oldu. Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Gençlerbirliği’ni yenerek finale yükselmeyi başardı. Bu sonucun ardından Trabzonspor finale adını yazdırırken, Konyaspor’un rakibi oldu. Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.

Trabzonspor, temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor ile finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil-beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.