Konyaspor'un finalde rakibi Trabzonspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde temsilcimiz Konyaspor'un rakibi oldu.

Haber MerkeziEditöryal
  • Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor, adını finale yazdırdı.
  • Trabzonspor, yeşil-beyazlı temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor'un finaldeki rakibi oldu ve iki ekip kupa tarihinde ilk kez karşılaşacak.
  • Kupa finali, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak ve kupayı kazanan takım bu önemli mücadelede belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavili ekip adını finale yazdırdı ve yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor'un rakibi oldu. Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Gençlerbirliği’ni yenerek finale yükselmeyi başardı. Bu sonucun ardından Trabzonspor finale adını yazdırırken, Konyaspor’un rakibi oldu. Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. 

KONYASPOR İLE İLK KEZ FİNAL OYNAYACAK

Trabzonspor, temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor ile finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil-beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.

Konyaspor topbaşı yapacak
Konyaspor topbaşı yapacak
