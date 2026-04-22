Konyaspor'un file bekçisi: Mesajı verdik!

Yeşil-beyazlıların kalecisi Bahadır Han Güngördü, Fenerbahçe'yi eleyerek hedeflerinin kupa olduğunun mesajını verdiklerini söyledi

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tümosan Konyaspor’un kalecisi Bahadır Han Güngördü, Türkiye Kupası’nı kazanmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe maçında kritik kurtarışlar yaparak alınan galibiyette önemli rol oynayan yeşil-beyazlı file bekçisi, “Taraftarımızın desteğiyle gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Öncelikle maça çok iyi odaklanmıştık. Ligde rahatladığımız konuma geldiğimizi düşünüyoruz artık. Hedefimiz kupa, bunun da mesajını bu şekilde vermiş olduk. Arkadaşlarım 120 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiler. Sonunda bir penaltı ile çok güzel bir şekilde maçımızı kazandık. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar taraftarımızın desteğiyle gideceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da 23 Nisan öncesi anlamlı ziyaret
Konya’da 23 Nisan öncesi anlamlı ziyaret
Başkan Altay'dan Konyalılara davet: Dev organizasyon başladı
Başkan Altay'dan Konyalılara davet: Dev organizasyon başladı
Konya'da dayısını öldüren sanık için yeni gelişme!
Konya’da dayısını öldüren sanık için yeni gelişme!
Adem Bulut'tan inşaat sektörüne ilişkin önemli açıklamalar
Adem Bulut’tan inşaat sektörüne ilişkin önemli açıklamalar
Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!
Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!
Konya'da kuraklık yerini berekete bıraktı
Konya’da kuraklık yerini berekete bıraktı