Konyaspor'un file bekçisi: Mesajı verdik!

Tümosan Konyaspor’un kalecisi Bahadır Han Güngördü, Türkiye Kupası’nı kazanmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe maçında kritik kurtarışlar yaparak alınan galibiyette önemli rol oynayan yeşil-beyazlı file bekçisi, “Taraftarımızın desteğiyle gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Öncelikle maça çok iyi odaklanmıştık. Ligde rahatladığımız konuma geldiğimizi düşünüyoruz artık. Hedefimiz kupa, bunun da mesajını bu şekilde vermiş olduk. Arkadaşlarım 120 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiler. Sonunda bir penaltı ile çok güzel bir şekilde maçımızı kazandık. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar taraftarımızın desteğiyle gideceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.