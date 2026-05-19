Konyaspor sezonu 9. sırada bitirdi

Süper Lig’de heyecan dindi. 2025-2026 sezonunu Galatasaray 77 puanla şampiyon olarak tamamladı. Konyaspor, inişli-çıkışlı geçen sezonu 9. sırada noktaladı. Yeşil-beyazlılar 34 maçta; 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. İlhan Palut, yönetimindeki Konyaspor 40 puan topladı. Anadolu Kartalı 43 gol atarken, kalesinde ise 50 gol gördü. Fenerbahçe 74 puanla ikinci sırada yer aldı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor 69 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 60 puanla 4. oldu. Süper Lig ‘de ilk 4 sıra bu şekilde oluştu. Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük ise Süper Lig’de veda eden takımlar oldu. Antalyaspor 32, Kayserispor ve Fatih Karagümrük 30’ar puanla Süper Lig’e veda ettiler.