Konyaspor hangi mevkilere transfer yapacak?

Tümosan Konyaspor ’da yeni sezon için kollar sıvandı. Yeşil-beyazlı yönetim ile Teknik Direktör İlhan Palut arasındaki kritik toplantı önceki gün yapılırken, bu görüşmenin ardından Konyaspor’un transferde öncelik vereceği mevkiler de netleşti. Anadolu Kartalı, 22 Haziran’da resmen başlayacak yaz transfer döneminde ilk olarak sol bek, sol kanat ve 6 numara mevkisine ağırlık verecek. Geçen sezon sol bek mevkisinde büyük sıkıntılar yaşayan Konyaspor, Guilherme Sitya’yı performansı ve takım içindeki tutumu nedeniyle kadro dışı bırakmış ve yerine Trabzonspor’dan transfer edilen Arif Boşluk forma giymeye başlamıştı.

Ancak genç futbolcunun sergilediği performans hayal kırıklığına neden olurken, teknik patron İlhan Palut sezonun son bölümlerinde Berkan Kutlu’yu sol beke koyarak bu sorunu çözmeye çalışmıştı. Palut’un bu hamlesi olumlu sonuç verirken, Berkan Kutlu ise asıl mevkisi olmamasına karşın sol bekte sergilediği performansla tam not almıştı. Yine sol kanatta eldeki mevcut isimlerden yeterli performansı alamayan Konyaspor yönetimi, yeni sezonda aynı sıkıntıları yaşamamak adına iyi bir sol kanat futbolcusunu kadroya katmayı amaçlıyor.

Yeşil-beyazlı temsilcimizde 6 numara mevkisi için de listeye yerli ve yabancı birçok ismi dahil edilirken, sözleşmesi sona eren Jevtovic ile de yeniden anlaşma yolu aranacak. Ayrıca yeni sezonda Konyaspor formasını giymeye sıcak bakmayan Yhoan Andzouana’nın da takımdan ayrılması durumunda sağ beke de takviye gündeme gelecek. Öte yandan stoper konusunda Nagalo’yu yeniden kiralamak isteyen Konyaspor yönetimi, futbolcunun kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekibimizde, olası ayrılıklar ve sakatlıklar durumunda ise transfer çalışmaları revize edilecek.