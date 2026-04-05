Konyaspor'dan taraftara teşekkür

Süper Lig’in zorlu haftalarının yaşandığı bu haftada deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan ve zorlu deplasmandan bir puanla ayrılan yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor’u bu önemli deplasmanda taraftar yalnız bırakmadı.

Konya’dan yaklaşık 13 civarında otobüsle Samsun’a giden yeşil beyazlı taraftarlar, maç boyunca takımı destekleriyle yalnız bırakmazken Samsunspor taraftarı ile sergiledikleri dostluk örneği ile yine büyük alkış aldı.

Tribünde takımı yalnız bırakmayan yeşil beyazlı taraftarları Konyaspor’da unutmadı ve maç bitiminde sosyal hesabındaki paylaşımı ile Konyaspor Taraftarına teşekkür etti.

X hesabından yapılan paylaşımda, Teşekkürler Büyük Konyaspor Taraftarı ile başlayan mesajda şu cümlelere yer verildi;