Konyaspor'dan taraftara teşekkür

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan temsilcimiz Tümosan Konyaspor, önemli deplasmandan 1 puan alırken bu başarıda katkısı olan taraftar unutulmadı.

Hüseyin Turgut
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Süper Lig’in zorlu haftalarının yaşandığı bu haftada deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan ve zorlu deplasmandan bir puanla ayrılan yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor’u bu önemli deplasmanda taraftar yalnız bırakmadı. 

Bu Habere de Bak
Konya’dan yaklaşık 13 civarında otobüsle Samsun’a giden yeşil beyazlı taraftarlar, maç boyunca takımı destekleriyle yalnız bırakmazken Samsunspor taraftarı ile sergiledikleri dostluk örneği ile yine büyük alkış aldı. 

Tribünde takımı yalnız bırakmayan yeşil beyazlı taraftarları Konyaspor’da unutmadı ve maç bitiminde sosyal hesabındaki paylaşımı ile Konyaspor Taraftarına teşekkür etti. 

X hesabından yapılan paylaşımda, Teşekkürler Büyük Konyaspor Taraftarı ile başlayan mesajda şu cümlelere yer verildi; 

‘ Samsun deplasmanında takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür eder, hayırlı yolculuklar dileriz. ‘

Bakmadan Geçme

