Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2

Konyaspor, zorlu Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönüyor. Yeşil-beyazlılar, ilk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında mağlup duruma düşmesine karşın pes etmedi ve Kramer’in golüyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. 90. dakikada hakem Halil Umut Meler’in verdiği uydurma penaltı vuruşunda Bahadır gole izin vermeyerek, alının 1 puanın başrol ismi oldu. Ayrıca yeşil-beyazlı ekibimizde Nagalo penaltıya sebebiyet verdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Öte yandan Konyaspor, Samsun’daki 34 yıllık yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Tümosan Konyaspor, milli ara sonrasında Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu ve Avrupa’yı hedefleyen Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maça iki takım da kontrollü başlarken, ev sahibi ekip topun kontrolünü elinde tuttu. Konyaspor ilk ciddi atağında penaltı kazandı. Yeşil-beyazlıların atağında Olaigbe’nin ceza sahasına gönderdiği topa Jevtovic gelişine vururken, meşin yuvarlak Drongelen’in eline çaptı ve hakem penaltı verdi. 23’de atışı kullanan Bardhi topu filelerle buluşturdu ve Konyaspor 1-0 öne geçti. Golden sonra Samsunspor baskıyı artırırken, Konyaspor çok geriye çekildi. Karadeniz ekibi, 32’de Adil Demirbağ’ın eline çarpan top sonrasında penaltı kazandı. Ancak pozisyon öncesinde Holse’nin ofsaytta olması sebebiyle penaltı iptal edildi. Kırmızı-beyazlı ekip, 43. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Emre’nin pasında ceza sahası dışından Holse’nin vuruşunda meşin yuvarlak Adil’e çarparak ağlarla buluştu. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına Samsunspor daha istekli ve baskılı başladı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ev sahibi takımın baskısını kırmak adına oyuncu değişikliği yaptı. 65. dakikada Blaz Kramer, net şanstan yararlanamadı. 72’de Samsunspor 2-1 öne geçti. Hızlı atakta Holse'nin vuruşunda kaleci Bahadır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top çizgiyi geçerek skor 2-1 oldu. Pes etmeyen Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer’in attığı şans golüyle beraberliği yakaladı: 2-2. 84’de Enis Bardhi, yüzde yüzlük gol şansından yararlanamadı.

Nefes kesen maçın son anlarında Samsunspor penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Adamo Nagalo’nun rakibini çektiğini belirterek tartışmalı bir kararla beyaz noktayı gösterdi. Olivier Ntcham'ın vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi. Nagalo ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü Kalan kısa sürede Samsunspor baskısını iyi savuşturan Konyaspor, hem hücumda hem de savunmada vasatın üzerine çıkamadığı maçtan kritik 1 puanla ayrıldı. Konyaspor, bu sonuçla puanını 31’e, bir maçı eksik Samsunspor ise 36’ya çıkardı. Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü evinde saat 14.30’da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

3. dakikada sağ kanattan Andzouana’nın ortasında ceza sahası içinde Drongelen’in ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

15. dakikada Emre Kılınç’ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Holse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

23. dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan’ı ayrı köşelere gönderdi. 0-1

35. dakikada Soner’in sol taraftan ortasında Coulibaly’nin yarım vole vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kurtardı.

43. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışından Holse’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-1.

51. dakikada Makoumbou’nın ortasına iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır kurtardı.

56. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Coulibaly’nın sağ çaprazdan şutunda top direğin yanından auta çıktı.

66. dakikada Deniz’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer’e müdahale eden Drongelen, topu kornere gönderdi.

72. dakikada hücuma katılan Drongelen’in ortasında Holse’nin şutunda kaleci Bahadır’ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. 2-1

79. dakikada Deniz’in ortasında Soner ve Okan’ın hatasını değerlendiren Kramer, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 2-2

85. dakikada Deniz’in sağdan pasında penaltı noktasında Bardhi’nin şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Samsunspor kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham'ın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 73), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan (Olivier Ntcham dk. 85), Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 73), Carlo Holse, Emre Kılınç (Cherif Ndiaye dk. 85), Marius Mouandilmadji

KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic (Morten Bjorlo dk. 76), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Uğurcan Yağzılı dk. 86), Enis Bardhi (Jo Jin-Ho dk. 86), Kazeem Olaigbe (Diogo Gonçalves dk. 61), Jackson Muleka (Blaz Kramer dk. 61)

GOLLER: Holse (dk. 43 ve 72) (Samsunspor), Bardhi (dk. 23 pen.), (Kramer dk. 79) (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Nagalo (dk. 90)

SARI KARTLAR: Emre Kılınç (Samsunspor), Bardhi, Deniz Türüç, İlhan Palut (Konyaspor)