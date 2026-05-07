Konyaspor’dan rest! Final yeri değiştirilemez

Tümosan Konyaspor’da, Türkiye Kupası finalinin yerinin değiştirilmesine sıcak bakılmıyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Ömer Atiker, final yerinin değişmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Konya Olay TV’ye telefonla bağlanarak açıklama yapan Atiker, “Artık rakibimizi ve final maçını bekliyoruz. İnanıyorum ki açıklanan yer ve gün konusunda Futbol Federasyonu bir değişiklik yapmayacaktır. Çünkü tarih ve yer açıklandı ve bir değişiklik yapılmayacağını düşünüyoruz. Bize de fikrimizi sorarsalar Antalya konusunda ısrarımız devam edecektir. 1. Lig play-off finali de Konya'da yapılacak. Federasyonun Konya ve Antalya düşüncesi olduğunu zannediyorum. Yerin değişeceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.