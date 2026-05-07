  • Konyaspor'dan rest! Final yeri değiştirilemez

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası finalinin yerinin değiştirilmesi fikrine sıcak bakmadıklarını ve maçın Antalya'da oynanacağı düşündüğünü belirtti

Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası finalinin yerinin değiştirilmesi fikrine kesinlikle sıcak bakmadıklarını net bir şekilde belirtti.
  • Başkan Atiker, daha önce açıklanan yer olan Antalya'da maçın oynanması konusunda ısrarlarının devam edeceğini vurguladı.
  • Ömer Atiker, Futbol Federasyonu'nun açıklanan yer ve gün konusunda bir değişiklik yapmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Tümosan Konyaspor’da, Türkiye Kupası finalinin yerinin değiştirilmesine sıcak bakılmıyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Ömer Atiker, final yerinin değişmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Konya Olay TV’ye telefonla bağlanarak açıklama yapan Atiker, “Artık rakibimizi ve final maçını bekliyoruz. İnanıyorum ki açıklanan yer ve gün konusunda Futbol Federasyonu bir değişiklik yapmayacaktır. Çünkü tarih ve yer açıklandı ve bir değişiklik yapılmayacağını düşünüyoruz. Bize de fikrimizi sorarsalar Antalya konusunda ısrarımız devam edecektir. 1. Lig play-off finali de Konya'da yapılacak. Federasyonun Konya ve Antalya düşüncesi olduğunu zannediyorum. Yerin değişeceğini düşünmüyoruz” diye konuştu. 

