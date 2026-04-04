Konyaspor'dan 34 yıllık seri

Samsunspor ile Tümosan Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte Süper Lig’de 18. kez kozlarını paylaşacak. Konyaspor, kırmızı-beyazlı takıma karşı Samsun’daki son 5 maçta mağlup olmadı. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Süper Lig’de Samsun’da son olarak 8 Aralık 1991 tarihinde sahadan puansız ayrıldı. Bu maçtan sonra iki takım daha çok alt ligler ile farklı liglerde mücadele etti. Konyaspor, 1991 tarihinden bu yana Samsunspor’un ev sahipliğinde oynanan 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.