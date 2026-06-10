Konyaspor'da Muleka'dan mesaj var

Yeşil-beyazlıların hücum futbolcusu Muleka, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye Kupası finalinin kaybedilmesinden dolayı yaşadığı üzüntünün devam ettiğini belirtti

Konyaspor'da Muleka'dan mesaj var
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konyasporlu hücumcu Jackson Muleka, Türkiye Kupası finali mağlubiyeti sonrası yaşadığı üzüntünün üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sürdüğünü belirtti.
  • Muleka, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, finaldeki hedefe ulaşamamış olmaktan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
  • 26 yaşındaki futbolcu, takımın sezon boyunca gösterdiği mücadele ve taraftar desteğiyle gurur duyduğunu belirterek daha güçlü döneceklerinin sözünü verdi.

Konyaspor’un hücumcusu Jackson Muleka, Türkiye Kupası finaliyle ilgili ikinci kez açıklama yaptı. Final sonrası daha önce yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getiren yeşil-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından ikinci kez mesaj yayımlayarak yaşadığı üzüntünün devam ettiğini dile getirdi. Muleka mesajında, “Finalin üzerinden iki hafta geçti ama hayal kırıklığı halen devam ediyor. Hedefimize ulaşamadık ancak sezon boyunca gösterdiğimiz mücadele, fedakarlık ve birliktelikle gurur duyuyorum. Sarsılmaz destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Daha güçlü geri döneceğiz” ifadelerine yer verdi. 26 yaşındaki yeşil-beyazlı futbolcu, geride kalan sezonu 8 golle tamamlamıştı.

Haber Merkezi

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