Konyaspor'da Muleka'dan mesaj var

Konyaspor’un hücumcusu Jackson Muleka, Türkiye Kupası finaliyle ilgili ikinci kez açıklama yaptı. Final sonrası daha önce yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getiren yeşil-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından ikinci kez mesaj yayımlayarak yaşadığı üzüntünün devam ettiğini dile getirdi. Muleka mesajında, “Finalin üzerinden iki hafta geçti ama hayal kırıklığı halen devam ediyor. Hedefimize ulaşamadık ancak sezon boyunca gösterdiğimiz mücadele, fedakarlık ve birliktelikle gurur duyuyorum. Sarsılmaz destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Daha güçlü geri döneceğiz” ifadelerine yer verdi. 26 yaşındaki yeşil-beyazlı futbolcu, geride kalan sezonu 8 golle tamamlamıştı.