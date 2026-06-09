Konyaspor'da bu 2 isim gündemde değil

Konyaspor’da transfer çalışmaları devam ederken, gelecek haftadan itibaren hareketliliğin artması bekleniyor. Sosyal medyada yeşil-beyazlı kulüple isimleri anılan forvet Draguş ile Rajovic’in transferinin gündemde olmadığı ifade edildi. Şu an Trabzonspor futbolcusu olan Denis Draguş ile ilgili daha önce Türkiye’de görev yapan Sumudica açıklama yaparak, Konyaspor’un Draguş’u istediğini iddia eden haberler gündeme geldi. Ancak yeşil-beyazlı kurmaylar, bu ismin transfer listesinde yer almadığını ifade ettiler. Yine Türkiye’den 3 takımın istediği iddia edilen Danimarkalı forvet Mileta Rajovic'in de Konyaspor’un gündeminde yer almadığı bildirildi.