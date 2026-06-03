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Konyalı sporcular, Almanya'da madalya peşinde

Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcuları Medine Arslan ve Göknur Tanrıkulu, WT President's Cup'ta milli formayla madalya arayacak

Konyalı sporcular, Almanya'da madalya peşinde
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcuları Almanya’da madalya mücadelesi verecek. WT President’s Cup, 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek. Şampiyonada Konya’dan Medine Arslan ve Göknur Tanrıkulu, milli forma altında madalya için ter dökecek. Selçuklu Belediyespor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvando Takımımızın milli sporcuları Medine Arslan ve Göknur Tanrıkulu, 4-7 Haziran tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek WT President’s Cup’ta ülkemizi Ay-Yıldızlı forma ile temsil edecek. Sporcularımız, turnuvada finale yükselmeleri halinde Kasım ayında Romanya’da gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı elde edecek. Milli Takım kadrosunda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz”. 

Hüseyin Turgut

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