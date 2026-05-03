Konyalı sporcu, Dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Elif Su Sarı'nın da yer aldığı Türk Jiti Takımı, Jiti kategorisinde elde ettiği 9.05 puanla Dünya şampiyonu oldu
Selçuklu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Tebrikler Elif Su, tebrikler Milli Takım… 23-30 Nisan 2026 tarihlerinde Bulgaristan’ın Burgas şehrinde düzenlenen 5. Dünya Taiji Şampiyonası’nda, Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcumuz Elif Su Sarı’nın da yer aldığı Türk Jiti Takımımız, Jiti kategorisinde elde ettiği 9.05 puanla Dünya şampiyonu oldu. Ülkemizi gururlandıran bu büyük başarıda emeği geçen milli takımımızı ve sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.