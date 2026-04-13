Konyagücü ve Karatay, Süper Grup'a yükseldi
Konya Amatör 1. Küme Futbol Ligi'nde Süper Grup'a yükselecek takımların belli olacağı play-off grup maçları tamamlandı
Konya Amatör 1. Küme Futbol Ligi’nde play-off heyecanı sürüyor. Süper Grup’a yükselecek takımların belirleneceği play-off etabında grup maçları tamamlandı. A Grubu’nda 3 maçta 7 puan toplayan Karatay Belediyespor ve B Grubu’nda da aynı puanı alan Konyagücü, Süper Grup’a yükseldi. Karatay Belediyespor sezonu namağlup tamamlayarak ayrı bir başarıya imza attı. Süper Grup’a yükselecek üçüncü ve son takım ise 19 Nisan Pazar günü oynanacak play-off maçı sonrasında belli olacak. Play-off mücadelesinde grubunu ikinci sırada bitiren Akkisespor ile Seydişehir Belediyespor karşılaşacak. Tek maç eleme usulü oynanacak maçı kazanan takım, yeni sezonda Süper Grup’ta mücadele etme hakkını elde edecek.