Konya'ya Süper Lig aşkıyla gelecekler

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig Play-Off final mücadelesi için Çorum'dan Konya'ya taraftarlar akın akın gelecek. Bunun için Çorum'da ücretsiz organizasyon düzenleniyor.

Hüseyin Turgut
Trendyol 1. Lig Play-Off final maçı 24 Mayıs 2026 Pazar günü 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşması için takımlar hazırlıklarını yapmaya devam ederken maç sonu kazanan takım Süper Lig bileti alacak. 

Böylesi önemli bir karşılaşma için özellikle Çorum şehir olarak maça kilitlenmiş durumda. Öyle ki Çorum Belediyesi Play-Off finali için ücretsiz Konya seferi düzenliyor. 

Çorum Belediyesi, Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde mücadele edecek Arca Çorum FK taraftarları için Konya’ya ücretsiz otobüs seferi düzenleyeceğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, final maçının biletine sahip olan ve takımlarını tarihi mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarların ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabileceği belirtildi. Çorum Belediyesi yetkilileri, Play-Off finalinde Arca Çorum FK’ya destek vermek isteyen tüm taraftarları Konya deplasmanına davet ederek, şehir olarak takımın yanında olduklarını vurguladı.

Konya'da oynanacak heyecanlı maçta kazanan ekip Süper Lig'e yükselecek son takım olacak. 

