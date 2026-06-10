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Konya Valisi Akın, Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali İbrahim Akın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Valisi Akın, Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret etti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Ziyaret kapsamında Müdür Yüksek Mimar Gülgün Atalay’dan kurumun Konya genelinde yürüttüğü restorasyon, rölöve, restitüsyon ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akın, devam eden projeler ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konya Valisi Akın, Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret etti

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Kurum birimlerini de gezen Vali Akın, personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. 

Personele görevlerinde kolaylıklar dileyen Vali Akın Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek,  bu alanda görev yapan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi

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